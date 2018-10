Les deux Corées conviennent de restaurer ensemble un temple aux monts Geumgang

Photo : KBS News

Les fédérations des ordres bouddhiques des deux Corées ont convenu le mois dernier de restaurer ensemble un des temples les plus prestigieux situé aux monts Geumgang.Ce monument historique fondé au 4e siècle, tout au début du royaume de Silla, avait été bombardé pendant la guerre de Corée. Depuis, la cloche du temple, désigné comme trésor national par les autorités nord-coréennes, est actuellement conservé dans un autre établissement. Il s’agit du 2e projet du genre, depuis la restauration en 2007 du temple Shingye, également situé aux monts Geumgang.Les deux Corées projettent de lancer officiellement les travaux à l’occasion de l’anniversaire de Bouddha l’an prochain après avoir achevé les opérations préparatoires le plus rapidement possible.Cette initiative pourrait donner un élan aux échanges intercoréens d’ordre civil, d’autant plus que le dirigeant nord-coréen Kim Jong- un serait très intéressé par la restauration des anciens temples bouddhiques de son pays.