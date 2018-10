La chirurgie esthétique a attiré près de 50 000 étrangers en Corée du Sud en 2017

Photo : YONHAP News

L'année dernière, plus de 48 000 étrangers se sont rendus en Corée du Sud pour y subir une opération de chirurgie esthétique, dépensant au total quelque 215 milliards de wons, soit environ 162 millions d'euros.Cette information provient d'un document soumis aujourd'hui par le ministère de la Santé à un audit parlementaire. Pour être plus précis, quelque 398 000 patients étrangers ont frappé l'an dernier à la porte des hôpitaux ou cliniques du pays. Le coût de leurs traitements médicaux s’élève à presque 640 milliards de wons.12 % d'entre eux sont venus pour des interventions de chirurgie esthétique, et la somme qu'ils ont versée a représenté près de 34 % du total des dépenses médicales des visiteurs étrangers.Alors qu'en 2017, le nombre d'étrangers ayant recours à des traitements médicaux dans le pays a chuté de 6,5 % en glissement annuel, ils étaient près d'un millier de plus à venir pour une opération de chirurgie esthétique.D'autre part, plus de 20 % des étrangers ont été soignés dans des départements de médecine interne. Viennent ensuite les services de chirurgie plastique et de dermatologie, ainsi que les centres de visite médicale.