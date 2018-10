Moon Jae-in participe à la revue navale internationale à Jeju

Photo : YONHAP News

Le président de la République a pris part cet après-midi à la revue internationale de la flotte qui se déroule au large de l'île de Jeju. Moon Jae-in a prononcé un discours de félicitations dans lequel il s'est engagé à faire de la base navale de Jeju un point d'appui de la paix. Dans la foulée, il a promis de faire son possible pour soigner les peines et les blessures subies par les habitants de Gangjeong au cours de la construction de cette base controversée.Le président Moon s'est aussi félicité du fait que l'île méridionale sud-coréenne est devenue un lieu de réconciliation et d'amitié de toutes les marines du monde. En effet, cette troisième édition de l'événement regroupe 19 navires de guerre d'une douzaine de nations et 46 délégations étrangères. Et au point d'orgue qui est le défilé militaire ont participé 40 vaisseaux et 24 aéronefs.Enfin, le chef de l'Etat a souligné le fait que les deux Corées se sont engagées à mettre fin à leurs confrontations militaires et à aller de l'avant vers la dénucléarisation complète et une paix durable dans la péninsule. Du coup, il a renouvelé son appel au renforcement des capacités de défense nationale, notamment de la marine.