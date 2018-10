La Corée du Nord célèbre le 73e anniversaire de la fondation de son parti

Photo : KBS News

Hier, 10 octobre, marquait le 73e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs de la Corée du Nord. Contrairement à son habitude, le régime communiste l'a célébré sans aucune provocation militaire.Son leader Kim Jong-un s'est rendu au mausolée Kumsusan, à Pyongyang, où reposent les corps de son père Kim Jong-il et de son grand-père Kim Il-sung. Des citoyens nord-coréens ont déposé des fleurs devant les statues de ces derniers.Toutefois, le régime n'a pas manqué de mettre en valeur les activités d'une délégation sportive chinoise qui s'est rendue dans la capitale par la même occasion.De l'avis d’observateurs, en amont du 2e round des négociations entre Pyongyang et Washington, la Corée du Nord et la Chine s'efforcent d'étendre leurs échanges aux secteurs culturel et sportif.