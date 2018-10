Coup de froid sur la Bourse de Séoul

Photo : YONHAP News

Dans le sillage de Wall Street, la Bourse de Séoul a dévissé de 4,44 % jeudi. Le Kospi, son indice de référence, a terminé à 2 129,67 points.Cette chute intervient au lendemain de celle de la Bourse de New York, qui a cédé 3,15 % mercredi. Un recul alimenté par des inquiétudes sur les valorisations, notamment technologiques, et la hausse des taux d'intérêt américains. Cette dernière fait craindre une fuite des capitaux en provenance des économies émergentes.Mardi, le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé sa prévision de croissance pour la Corée du Sud à 2,8 % cette année, contre 3 % précédemment, dans un contexte d'investissements des entreprises et de consommation en perte de vitesse.Sur le marché des changes, la monnaie sud-coréenne perd de la valeur. Un dollar s’achète désormais contre 1 144,4 wons.