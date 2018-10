Photo : YONHAP News

Il n'y a qu'à mettre le nez dehors pour s'en rendre compte : il fait particulièrement frais en ce mois d'octobre. La preuve : ce vendredi matin, la première gelée de la saison a été observée dans la capitale. C'est 19 jours plus tôt que l'an dernier, et 14 jours plus tôt que la moyenne.En cette veille de week-end, les températures maximales sont sensiblement les mêmes qu'hier : 17°C à Gangneung, dans le nord-est, 18°C à Séoul, et 19°C à Busan. Le temps devrait se réchauffer demain.