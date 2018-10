Le nombre des actifs employés peine à progresser

Photo : YONHAP News

L’emploi continue de marquer le pas. En septembre, seules 45 000 personnes de plus ont trouvé un emploi par rapport à la même période de l’année dernière. C’est le huitième mois d’affilée que l’augmentation du nombre des actifs occupés reste en dessous des 100 000.Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le pays comptait ainsi 27 055 000 individus ayant un emploi. Quant aux personnes actives, âgées entre 15 et 64 ans, 66,8 % d’entre elles travaillaient. Il s’agit d’un recul de 0,1 point sur un an.Le nombre des demandeurs d’emploi, quant à lui, a atteint 1 024 000, soit 92 000 de plus qu’il y a un an.