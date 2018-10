Les deux Corées, les Etats-Unis et la Chine d’accord pour trouver une issue à la dénucléarisation de la péninsule coréenne

Photo : KBS News

On en sait un peu plus sur la réunion semi-officielle entre les deux Corées, les Etats-Unis et la Chine qui se tient actuellement en Finlande.Ces quatre pays se seraient mis d’accord pour faire en sorte de trouver une issue à la question de la dénucléarisation de la péninsule. En particulier, chaque délégation aurait exprimé la position de son pays concernant l’instauration d’un régime de paix et du processus de dénucléarisation, ainsi que l’application des sanctions internationales contre Pyongyang.De son côté, un responsable du ministère finlandais des Affaires étrangères a indiqué n’avoir rien à annoncer en ce qui concerne cette réunion officieuse.