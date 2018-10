L’accord de pêche entre Séoul et Tokyo confronté au problème des Dokdo

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon n’ont pas pu renouveler leur accord portant sur la pêche depuis trois ans en raison d’une question qui concerne Dokdo. Le Japon réclame la souveraineté sur ces îlots sud-coréens situés en mer de l’Est. C’est ce qu’a expliqué hier à l’Assemblée nationale le ministre sud-coréen des Affaires maritimes et de la Pêche au cours d’une séance de l’audit parlementaire.Selon Kim Young-choon, Tokyo exige que la pêche alternative entre les pêcheurs sud-coréens et japonais dans les eaux intermédiaires autour des îlots en question reçoive l’aval des deux gouvernements. Faute de quoi, le gouvernement nippon refuse d’engager les négociations en vue de renouveler le traité en question.En face, Séoul demande à ce que ce type d’accord soit une affaire entre les civils des deux pays, considérant que toute ingérence de la part de l’Etat pourrait portait atteinte au statut des eaux intermédiaires prévus par ledit traité signé en 1998.