Le Trésor américain appelle les banques sud-coréennes à respecter les sanctions contre Pyongyang

Photo : KBS News

On vient d'apprendre que le département du Trésor des Etats-Unis a directement contacté des banques d'Etat et commerciales sud-coréennes pour les exhorter à se plier aux sanctions infligées à la Corée du Nord.Si l'on en croit les milieux financiers aujourd'hui, le Trésor américain a organisé les 20 et 21 septembre derniers une série de oconférences téléphoniques avec des banques d'Etat comme la KDB et IBK, ainsi que des établissements commerciaux dont KB Kookmin Bank et Shinhan.Ce qui est à noter, c'est que ces consultations par téléphone sont survenues juste au lendemain du troisième sommet de l'année entre les dirigeants des deux Corées à Pyongyang. Elles réunissaient, côté américain, des officiels chargés du terrorisme et des informations financières, à côté de hauts responsables de la surveillance des règles des établissements bancaires.Les Américains ont voulu connaître l’état d’avancement d’un projet de coopération avec le pays communiste à l'étude par ces banques locales, en plaidant pour le respect des sanctions en question. De leur côté, celles-ci ont répondu qu'il n'y avait aucune violation à signaler sur ce sujet.Cette initiative inhabituelle américaine risque de faire des vagues en Corée du Sud.