Lee Myung-bak fait appel du verdict de première instance

Photo : YONHAP News

L’ancien président Lee Myung-bak, condamné la semaine dernière à 15 ans de prison en première instance pour corruption et détournement de fonds, a fait appel de ce verdict.Pour rappel, le tribunal du district central de Séoul a jugé que la société controversée Das appartenait bien à l’ex-chef de l’Etat, le reconnaissant ainsi coupable d’avoir détourné des fonds de la compagnie à hauteur de 24,6 milliards de wons, soit 18 millions d’euros, et perçu 6,1 milliards de wons (4,6 millions d’euros) de la part du groupe Samsung pour couvrir les frais de procès d’un cabinet d’avocats aux Etats-Unis à la place de la société en question.L’accusé continue de nier en bloc toutes ces charges en avançant, entre autres, que la firme appartient à l’un de ses frères aînés et en qualifiant le soupçon de corruption de « choquant et humiliant ».