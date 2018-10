Particules fines : ouverture d’un procès contre les gouvernements sud-coréen et chinois

Photo : YONHAP News

Alors que les sud-Coréens souffrent d’année en année des effets nocifs des particules fines, 91 d’entre eux ont saisi la Justice contre leur gouvernement et celui de Pékin. C'est la première fois qu'une telle action judiciaire est engagée contre l'Etat sur ce sujet.Aujourd’hui a eu lieu la première séance de ce procès civil au tribunal du district central de Séoul. Les représentants des plaignants et du gouvernement sud-coréen étaient présents, contrairement à ceux de Pékin. La cour a expliqué avoir expédié au gouvernement chinois les documents nécessaires en demandant sa présence, mais sans réponse.Au cours de la séance, les plaignants ont appelé les défenseurs à assumer la responsabilité de ne pas avoir respecté le droit fondamental des citoyens par manque de mesures efficaces pour lutter contre ce nouveau fléau environnemental. Et d’ajouter qu’ils demanderaient ultérieurement le remboursement des frais d’achat de purificateurs d’air et de masques.En face, les représentants de l’Etat ont répondu avoir poursuivi des efforts afin d’élaborer des mesures adéquates contre cette pollution. Ils ont ensuite déclaré qu’il n’y avait pas lieu d’assumer une responsabilité juridiquement contraignante, comme les plaignants n’arrivent pas à préciser leurs accusations ni à présenter de preuves concrètes.La prochaine séance est prévue le 7 décembre.