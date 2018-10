John Bolton : le 2e sommet Pyongyang-Washington se tiendra dans 2 à 3 mois

Photo : YONHAP News

A quand le 2e sommet entre la Corée du Nord et les Etats-Unis ? Alors que de nombreuses personnes sont impatientes de connaître la date de la nouvelle rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et son homologue américain Donald Trump, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche s’est exprimé à ce sujet.Dans un entretien radiophonique vendredi au « Hugh Hewitt Show », John Bolton a déclaré qu’il verrait bien la réunion en question se tenir dans les deux à trois mois. Ces propos interviennent trois jours après que le président des Etats-Unis a annoncé son intention de tenir un nouveau tête-à-tête avec Kim après les élections de mi-mandat prévues le 6 novembre prochain.Tout en soulignant la nécessité de la dénucléarisation complète et irréversible de la Corée du Nord, Bolton a également profité de cette émission pour affirmer que Trump était optimiste vis à vis de sa politique nord-coréenne.