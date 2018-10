Répartition des dépenses militaires Séoul-Washington : la 8e réunion de négociations se tiendra les 16 et 17 octobre à Séoul

Photo : YONHAP News

La 8e réunion de négociations militaires de haut niveau entre la Corée du Sud et les Etats-Unis au sujet du partage des dépenses militaires aura lieu du 16 au 17 octobre dans la capitale sud-coréenne. Elle vise à conclure un accord sur la répartition des dépenses liées au stationnement de l’armée américaine sur le sol sud-coréen qui devrait s’appliquer à partir de l’année prochaine.Ces dépenses comprennent le coût de la main d’œuvre des sud-Coréens qui travaillent dans les bases militaires des Etats-Unis en Corée du Sud et le coût de la construction de différents types d’installations destinées aux GI's stationnés dans le pays du Matin clair.Cette année, le montant pris en charge par Séoul s’élève à 960,2 milliards de wons, à savoir environ 733,4 millions d’euros. Depuis 1991, les deux pays ont conclu au total neuf accords en la matière et le 9e accord signé en 2014 prend fin au 31 décembre. D’où la nécessité de trouver un terrain d’entente d’ici à la fin d’année.Les négociations bilatérales lancées depuis mars n’arrivent pas à aboutir. La Corée du Sud juge inacceptable la demande de son allié de partager les dépenses liées au déploiement et à la circulation des biens stratégiques militaires américains.A l’approche de la date butoir, les deux camps tentent de mettre sur la table des négociations différents enjeux liés au montant, à la durée et au taux de revalorisation annuelle afin de trouver un accord sur l’ensemble des sujets. Malgré la divergence d’avis, les deux pays ont réussi à progresser sur certains sujets.