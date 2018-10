L’ambassadeur sud-coréen à Washington confirme que la Maison blanche voit positivement l'accord militaire intercoréen

Selon l’ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis, Cho Yoon-je, l’administration Trump évalue positivement l’accord militaire intercoréen signé le 19 septembre. C’est ce qu’il a annoncé lors d’un audit parlementaire tenu à l’ambassade sud-coréenne à Washington.Concernant le mécontentement du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo exprimé lors d’un entretien avec la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha, Cho a souligné qu’il y avait beaucoup d’échanges entre Séoul et Washington et entre le ministère sud-coréen de la Défense et le commandement des Nations unies avant la signature de l’accord en question. Selon lui, Washington aurait remis en question non pas le contenu de l’accord mais la manière de communiquer entre les deux alliés.Le haut diplomate a précisé qu’il n’y avait aucune plainte de la part des autorités américaines ni au sujet de l’accord militaire entre Séoul et Pyongyang, ni au sujet de la levée de la sanction sud-coréenne prise le 24 mai contre le régime de Kim Jong-un. Selon lui, le président américain, interrogé par des journalistes au sujet de la levée de la sanction sud-coréenne contre Pyongyang, avait souligné le principe selon lequel l’allègement des sanctions contre le pays communiste fait l’objet d’un accord des Etats-Unis, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.En ce qui concerne la dénucléarisation et la déclaration de la fin de la guerre de Corée, la Maison blanche a partagé la nécessité de faire d’une telle déclaration un levier pour dénucléariser la péninsule coréenne.Concernant la 4e visite du secrétaire d’Etat américain dans le royaume ermite qui s’est traduit par un dialogue franc de quatre heures entre le chef de la diplomatie américaine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, l’ambassadeur Cho a fait part de la grande satisfaction de l’administration Trump.