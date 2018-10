Le président de la République s’envole pour Paris

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est envolé ce matin pour l’Europe. La première étape de sa tournée de neuf jours dans le vieux continent est la France. Son emploi du temps à Paris commencera avec une rencontre avec les ressortissants sud-coréens. Demain, il doit assister à une manifestation culturelle sud-coréano-française dans laquelle le groupe de k-pop de renommée mondiale, BTS, doit monter sur scène.Lundi, Moon Jae-in doit tenir un sommet avec son homologue français Emmanuel Macron. Selon un haut responsable de la Cheongwadae, la Corée du Sud souhaite profiter de la visite d’Etat du président Moon dans l’Hexagone pour renforcer sa coopération stratégique avec la France qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Ce sommet sera suivi d’une conférence de presse ainsi que d’un dîner auquel prendront part les premières dames des deux nations.Le lendemain, le numéro un sud-coréen est aussi convié à un déjeuner offert par le Premier ministre français Édouard Philippe. En fin de journée, il doit arriver en Italie. Au programme : tout d’abord un sommet Séoul-Rome. Il doit aussi rencontrer le pape François, au Vatican, à qui il devrait présenter l’invitation de Kim Jong-un de se rendre dans le pays communiste.Jeudi et vendredi, Moon sera à Bruxelles afin de participer au Dialogue Asie-Europe (Asem). Il profitera de sa présence en Belgique pour tenir quelques sommets bilatéraux.La dernière étape de son voyage l’emmènera à Copenhague. Le locataire de la Maison bleue assistera au sommet P4G (Partenariat pour la croissance verte et les objectifs de développement durable). Son retour à Séoul et prévu pour dimanche prochain.