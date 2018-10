ALE Séoul-Washington révisé soumis au Parlement

Photo : YONHAP News

L’accord de libre-échange (ALE) révisé entre la Corée du Sud et les Etats-Unis a été soumis vendredi à l’Assemblée nationale.Rappelons que les deux pays sont parvenus le 12 septembre dernier à conclure les négociations sur la révision de cet accord.Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, cette déposition s’est faite conformément à la loi relative à la procédure et à l’application des accords commerciaux.Après la ratification de l’ALE révisé par les députés des deux pays, Séoul et Washington doivent signaler la fin de la procédure interne à travers une lettre écrite envoyée à l’autre partie pour que l’accord puisse entrer en vigueur.