La Corée du Sud voit son excédent de contenus multimédias grimper en août

Photo : KBS News

Des données de la Banque de Corée (BOK) ont révélé, samedi, que l’excédent commercial de la Corée du Sud dans le secteur des contenus multimédias a atteint son plus haut niveau en 16 mois en août, en raison de la popularité croissante des produits de la culture sud-coréenne et de l’apaisement des tensions avec la Chine en raison du déploiement du THAAD.Le pays du Matin clair a enregistré un excédent commercial de 42,7 millions de dollars de services son et image en août. Il s'agit du plus haut niveau depuis les 55 millions de dollars enregistrés en avril de l'année dernière.La balance commerciale de ce segment concerne principalement l'importation et l'exportation de contenus multimédias clés, allant des émissions de télévision, aux films et en passant par la musique y compris les revenus générés par les stars de la k-pop sur les marchés étrangers.L’excédent, rappelons-le, avait diminué plus tôt en 2017 à la suite des mesures de représailles commerciales prises par Pékin contre la décision de Séoul de déployer le système antimissile américain à Seongju, dans le sud-est de la péninsule.