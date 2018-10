Plus d'un million de chômeurs au 3e trimestre en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le troisième trimestre de cette année a enregistré, selon le Bureau des statistiques de Corée (Kostat), 1 065 000 chômeurs, soit 102 000 de plus en glissement annuel. C'est la première fois que ce chiffre sur la période citée dépasse la barre du million depuis 1999. En effet, au lendemain de la crise financière asiatique, le nombre de personnes sans emploi avait atteint 1 332 000.Un tel chiffre du chômage, parfois constaté aux premier et second trimestres est exceptionnel pour un troisième qui voit habituellement le nombre de demandeurs d'emploi reculer de lui-même.Le taux d'emploi pour les trois derniers mois a baissé de 0,3 point par rapport à il y a un an, pour s'établir à 61,1 %. Une baisse record depuis le premier trimestre 2010, sévèrement touché par la crise mondiale.