Décès de cinq alpinistes sud-coréens

Photo : Getty Images Bank

Cinq alpinistes sud-coréens dont Kim Chang-ho, un alpiniste chevronné ayant réussi à gravir l'Himalaya sans supplément d'oxygène, sont morts lors d’une expédition sur le « toit du monde » situé au Népal.Selon l'ambassade de Corée à Katmandou, les corps de ces sportifs et de leurs quatre guides népalais ont été retrouvés samedi matin près de leur camp de base situé à une altitude de 3 500 mètres dans le massif du mont Gurja.La police locale a ouvert une enquête sur les causes de cette tragédie. Initialement, une tempête de neige était soupçonnée d'avoir détruit le camp, mais peu de neige a été retrouvée sur place.Le ministère des Affaires étrangères va dépêcher aujourd'hui ou demain une équipe d'urgence chargée du rapatriement des corps et des funérailles. Les dépouilles arriveront au plus tôt mercredi matin en Corée du Sud.