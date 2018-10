Les deux Corées se rencontrent pour concrétiser la déclaration de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Corée du Nord tiennent depuis ce matin 10h à Panmunjom leur première réunion de haut niveau depuis le troisième sommet intercoréen en septembre dernier à Pyongyang. La délégation du Sud se compose notamment du ministre de la Réunification, chef de la délégation, et des vice-ministres de l'Aménagement du Territoire et des Transports, et de la Culture, des Sports et du Tourisme. Côté Nord, sous la direction de Ri Son-gwon, président du Comité pour la réunification pacifique de la patrie, Kim Yun-hyok, vice-ministre des Chemins de fer et Won Kil-u, vice-ministre des Sports, sont autour de la table des négociations.Les chefs des deux délégations ont parlé d’une même voix pour souligner que tous les efforts seraient déployés en vue d’obtenir des résultats tangibles qui puissent accélérer la mise en œuvre de la déclaration de Pyongyang, issue du sommet intercoréen cité plus haut.Les discussions porteront d'abord sur le projet de reconnexion des lignes ferroviaires et routières de part et d'autre du 38e parallèle, et sur l'éventuel examen conjoint des sections du Nord. Les deux parties échangeront aussi pour déterminer le planning de la réunion entre les Croix-Rouge des deux Corées, dont l'ordre du jour comprendra l'inauguration d'un centre de rencontre des familles séparées permanent aux monts Geumgang et l'organisation de retrouvailles par visioconférence.Les délégués discuteront également de la collaboration culturelle, sportive et militaire, tout comme des projets conjoints dans les domaines forestier et médical.