Visite d'un diplomate américain de haut niveau à Séoul

Photo : KBS News

Marc Knapper, le secrétaire d'Etat adjoint par intérim des Etats-Unis chargé de l'Asie du Nord-est, s'est rendu ces derniers jours à Séoul. Selon une source diplomatique de la Corée du Sud, l'ancien ambassadeur par intérim à Séoul a rencontré des officiels de la diplomatie sud-coréenne afin de discuter des politiques nord-coréennes et d'autres sujets d'intérêt commun entre les deux alliés.Toujours d'après le diplomate, il s'agit d'une visite formelle faisant suite à sa prise de fonction. Knapper a ainsi mené des discussions générales sur le partage des frais de stationnement des soldats américains sur la péninsule, l'exception sud-coréenne dans la reprise des sanctions américaines à l'encontre de l'Iran, et les dialogues entre Pyongyang et Washington.