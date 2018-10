Près de 35 000 comptes Facebook appartenant à des sud-Coréens seraient exposés à une fuite de données

Photo : YONHAP News

Près de 35 000 comptes Facebook appartenant à des sud-Coréens auraient été touchés par une fuite de données, dans le sillage du piratage du réseau social en ligne le mois dernier.Cette information provient de la Commission coréenne des communications (KCC). Pour être plus précis, 34 891 comptes détenus par des sud-Coréens ont été sujets à la fuite de données parmi les 50 millions de comptes concernés.Des informations de base dont les noms d’utilisateur, les adresses e-mail et les numéros de téléphone ont été divulgués pour 15 623 comptes. Pour 18 856 autres, des éléments de profil tels que le sexe, le lieu de résidence, le statut matrimonial et la religion ont été pillés.Ce qui est à noter, c'est que 412 comptes ont été sujets à des violations de données supplémentaires dans les listes d'amis, les publications des utilisateurs, en plus de la fuite d'informations de profil des utilisateurs.La KCC ajoute que ces comptes auraient été piratés entre le 14 et le 25 septembre derniers. Le nombre des victimes pourrait augmenter après une nouvelle enquête sur la violation de la sécurité.