La Corée du Sud et la France se serrent les coudes pour la préservation du patrimoine culturel

La Corée du Sud et la France s'engagent à coopérer en matière de restauration des biens culturels.En effet, l'Institut sud-coréen de recherche sur l'énergie atomique a annoncé aujourd'hui qu'il venait de signer un mémorandum d'entente avec le français ARC-Nucléart, afin d'œuvrer ensemble pour la préservation des biens culturels.ARC-Nucléart est un institut de recherche de la Commission française des énergies alternatives et de l'énergie atomique. Créé en 1981, il recourt aux techniques de radiation pour préserver et restaurer les objets du patrimoine culturel.Des scientifiques sud-coréens souhaitent tirer bénéfice de la riche expérience de la France en vue d'appliquer ce savoir-faire aux biens culturels propres au pays du Matin clair.