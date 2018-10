Les deux Corées arrêtent le lancement des travaux de reconnextion des voies ferrovières et routières, fin novembre ou début décembre

Photo : YONHAP News

A l'issue de leur réunion de haut niveau tenue depuis ce matin, les deux Corées ont rendu public un communiqué conjoint qui contient sept points d'accord. Conformément à ce texte, aura lieu entre fin novembre et début décembre la cérémonie d'inauguration des travaux de modernisation et de reconnexion des lignes ferroviaires et routières intercoréennes. Et l'examen commun des sections ferroviaires du Nord débutera fin octobre, pour la partie de la côte ouest, et début novembre pour la section orientale.Les deux Corées se sont ensuite mises d'accord pour tenir une réunion militaire de niveau général dans le but de discuter de la cessation des hostilités dans la zone démilitarisée et de la création d’un comité militaire intercoréen, deux mesures stipulées dans l'accord militaire signé lors du sommet intercoréen de Pyongyang.Concernant le projet forestier, une réunion sectorielle s'ouvrira le 22 octobre au bureau de liaison conjoint à Gaeseong, en territoire nord-coréen. Les discussions porteront sur la lutte contre la maladie du nématode du pin, la modernisation des sites de culture de plants et la préservation écologique.Une autre réunion sectorielle, cette fois médicale, sera organisée fin octobre pour coopérer dans la lutte contre les épidémies contagieuses.Au cours de ce mois, les deux Corées se rencontreront pour promouvoir la coopération sportive. Elles discuteront ainsi de l'éventuelle participation conjointe aux compétitions internationales dont les Jeux olympiques d'été de 2020, et de la possible co-organisation de ces Jeux en 2032.Les Croix-Rouge des deux côtés se réuniront en novembre aux monts Geumgang, côté Nord, pour concrétiser le projet de rénovation du centre de rencontre des familles divisées par la guerre de Corée situé sur ces monts de « diamant ».