Kim Jong-un se rendra en Russie fin octobre ou début novembre, selon Izvestia

Photo : KBS News

Kim Jong-un devrait se rendre en Russie fin octobre ou début novembre. C’est ce qu’a rapporté le quotidien russe Izvestia dans son édition en ligne d’hier.A en croire des sources diplomatiques sud-coréennes citées par le journal, le déplacement du dirigeant nord-coréen aura lieu avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, prévues le 6 novembre. Moscou et Vladivostok sont envisagés comme lieu de sommet entre lui et Vladimir Poutine.L’ambassade de Corée du Nord en Russie a cependant affirmé ne pas disposer d’informations exactes sur la date de ce voyage. Et d’ajouter que c’est aux deux leaders d’en décider.Pour rappel : le chef du Kremlin avait invité le numéro un nord-coréen à participer au Forum économique oriental tenu en septembre à Vladivostok ou à faire une visite ailleurs dans le pays. C’est son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qui lui a transmis cette invitation lors de son voyage à Pyongyang en mai.