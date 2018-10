Les deux Corées et l’UNC commencent à discuter du désarmement de la JSA

Photo : KBS News

Les autorités militaires des deux Corées et le commandement des Nations unies en Corée (UNC) ont ouvert aujourd’hui la première réunion de leur organe consultatif à trois. Un dispositif en charge de discuter du désarmement de la zone de sécurité commune, également appelée JSA selon son acronyme anglais. Située au village de la trêve de Panmunjom, elle est sous contrôle du commandement.Les trois parties ont d’abord fait le point sur les opérations de déminage de la zone en question qui ont débuté le 1er octobre. Si tout se passe comme prévu, elles s’achèveront samedi. Le retrait des troupes et des armes à feu des postes de garde de la JSA et la diminution des équipements de surveillance doivent eux aussi s’inviter dans les discussions.Leurs délégations auraient également abordé le dossier de l’état des lieux intercoréen des chemins de fer au nord du 38e parallèle. Un examen qui doit démarrer fin octobre pour se préparer à la future reconnexion des réseaux ferroviaires transfrontaliers.Séoul et Pyongyang devaient initialement lancer cette opération il y a deux mois. Mais ils n’ont pu le faire, en raison du refus d’autorisation de l’UNC.