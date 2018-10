Coronavirus MERS : Séoul annonce la fin de l’épidémie

Photo : YONHAP News

Après plus de cinq semaines sans nouvelle infection, les autorités sanitaires sud-coréennes ont officiellement annoncé la fin de l’épidémie de coronavirus MERS. Elle était réapparue dans le pays pour la première fois en plus de trois ans.Le centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a précisé que la « fin de la transmission » de la maladie avait été déclarée aujourd’hui à minuit.Cette année, le premier cas d’infection de la maladie a été constaté le 8 septembre chez un sud-Coréen de retour du Koweït. Dix jours plus tard, celui-ci a été déclaré guéri. Mais il fallait attendre encore 28 jours, à savoir le double de la période d’incubation du virus, avant d’annoncer officiellement la fin de l’épidémie.