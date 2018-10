Photo : YONHAP News

Le ciel était bleu dans l'ensemble, ce mercredi, avec toujours une bande d'averses le long de la côte nord-est, autour des villes de Sokcho et Gangneung. Les températures sont en légère baisse, avec 18°C à Séoul, 20°C à Daejeon et à Daegu, et 21°C à Busan.