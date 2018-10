L’émissaire américain pour la Corée du Nord en visite à Moscou

Photo : YONHAP News

Comme prévu, l’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord effectue un voyage en Russie pour discuter de la situation dans la péninsule.Hier, Steve Biegun s’est entretenu avec le vice-ministre des Affaires étrangères pour l’Asie-Pacifique Igor Morgoulov dans la résidence d’hôtes à Moscou. C’est dans ce même lieu que ce dernier avait reçu il y a tout juste une semaine son homologue nord-coréenne Choe Son-hui et le Chinois Kong Xuanyou.Le déplacement de Biegun en Russie semble avoir un double objet : normaliser les relations entre les deux pays et se préparer aux prochaines négociations de travail avec la Corée du Nord en vue d’un deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.Avant ses discussions avec Morgoulov, le haut diplomate américain a aussi rencontré des experts russes de la question coréenne. Leur conversation a été consacrée à la dénucléarisation du Nord.Après la Russie, il se rendra en France et en Belgique. Là aussi, il coordonnera avec ces pays les mesures « correspondantes » à prendre en contrepartie du désarmement nucléaire du royaume ermite.