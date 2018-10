La production de riz recule cette année

Photo : YONHAP News

Cette année, la production de riz a chuté de 2,4 % par rapport à 2017, pour s’élever à 3,875 millions de tonnes.D’après le ministère de l’Agriculture, la diminution de la surface totale consacrée à la culture de la céréale en est le premier responsable. Elle est passée de 755 000 hectares l’an dernier à 738 000 hectares cette année. Autres explications à cela : l’épisode caniculaire et les pluies de cet été, où les grains devaient mûrir.En dépit de ce recul, le ministère estime que la production dépassera la demande d’environ 90 000 tonnes.Cela dit, le prix du riz continue de progresser. Au 5 octobre, le prix coûtant de 20 kilos a atteint 48 000 wons. Soit une hausse de plus de 29 % par rapport à l’an dernier. Bien entendu, le prix de détail est plus élevé. Hier, un sac de 20 kilos coûtait 53 000 wons, contre 41 000 il y a un an.