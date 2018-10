Séoul et Rome décident de relever la coopération bilatérale au niveau de partenariat stratégique

Photo : YONHAP News

En visite officielle en Italie, le président sud-coréen Moon Jae-in a tenu mercredi un sommet bilatéral avec le Premier ministre italien Giuseppe Conte. Au menu des discussions entre les deux dirigeants : le dossier nucléaire nord-coréen et le renforcement de la coopération entre Séoul et Rome.Dossier nucléaire nord-coréen, d’abord. Conte s’est félicité des trois derniers sommets Séoul-Pyongyang organisés afin d’améliorer les relations intercoréennes, de dénucléariser complètement la péninsule coréenne et d’y instaurer la paix. Il a également profité de cette occasion pour faire part du soutien de l’Italie à la politique nord-coréenne de la Corée du Sud. Moon a, pour sa part, apprécié le support et la contribution de Rome dans la résolution pacifique du dossier nucléaire nord-coréen ainsi que pour l’instauration de la paix dans la péninsule. Et les deux hommes ont conclu que la dénucléarisation du royaume ermite devait se dérouler d’une manière vérifiable et irréversible.Les relations bilatérales, à présent. A l’issue de leur tête-à-tête d’hier, Moon et Conte ont décidé de relever la coopération Séoul-Rome au niveau de partenariat stratégique. Des moyens pour accroître la coopération dans les secteurs de la politique, de la défense, du commerce ainsi que dans la technologie afin de préparer ensemble la 4e révolution industrielle ont ainsi été discutés.Un peu plus tôt, le chef de l’Etat sud-coréen Moon Jae-in a été reçu par son homologue italien Sergio Mattarella.