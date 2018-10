Une messe spéciale pour la paix dans la péninsule coréenne a été célébrée au Vatican

Photo : KBS News

A l’occasion de la visite officielle du chef de l’Etat sud-coréen Moon Jae-in, une messe spéciale pour la paix dans la péninsule coréenne a été célébrée mercredi par le secrétaire d'Etat du Saint-Siège en la basilique Saint-Pierre.Il est assez inhabituel pour le cardinal Pietro Parolin de présider une telle messe. Ce dernier l’a ouverte en souhaitant la bienvenue au couple présidentiel sud-coréen. Il a transmis la bénédiction du pape François et invité tous les participants à prier pour la paix dans la péninsule coréenne.A travers un discours prononcé à la fin de la messe, le président Moon a déclaré que la déclaration de la fin de la guerre de Corée mettrait fin à l’ère de la guerre froide sur la planète. Et il a profité de cette occasion pour souligner que la paix sera instaurée coûte que coûte dans la péninsule.C’est la première fois qu’un numéro un sud-coréen participe à une messe au Vatican et y donne une allocution. Ce soir, il sera reçu par le Souverain pontife. A cette occasion, il doit lui transmettre l’invitation du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à se rendre dans le pays communiste.