Les deux Corées continuent de discuter de la venue d’artistes nord-coréens à Séoul en octobre

Photo : YONHAP News

A l’issue du 3e sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, les deux côtés s’étaient mis d’accord sur la venue d’artistes nord-coréens à Séoul en octobre. Alors que nombreux sont curieux de savoir quand il sera possible d'assister à leur spectacle dans la capitale sud-coréenne, un haut responsable du ministère sud-coréen de la Réunification s’est exprimé à ce sujet.D’après lui, les discussions concernant la date, le lieu, le trajet ainsi que la durée de leur visite sont en cours entre les deux parties. A la question des journalistes de savoir si l’événement pourra réellement être organisé dans le courant du mois, il a répondu que les préparatifs avaient lieu compte tenu de ce calendrier. Il a toutefois ajouté qu’en raison du court délai imparti, il faudrait suivre de près l’évolution de la situation.En ce qui concerne l’endroit où la manifestation va se dérouler, le même fonctionnaire a affirmé que conformément à la Déclaration de Panmunjom, cela devrait être Séoul, et qu’il était trop tôt pour dire si des spectacles seraient également montés dans d’autres villes au sud de la frontière.