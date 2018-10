Offrande d’Abe à Yasukuni : Séoul manifeste ses regrets

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a exprimé ce matin son inquiétude et ses regrets, suite à l'envoi par le Premier ministre japonais Shinzo Abe d'une offrande à Yasukuni et la visite de députés nippons dans ce sanctuaire controversé.Le ministère des Affaires étrangères en a fait part à travers un communiqué publié au nom de son porte-parole. Pour Séoul, les hommes politiques japonais doivent se repentir pour les atrocités passées et agir comme il se doit pour gagner la confiance des pays voisins. Et il ne peut cacher sa préoccupation et sa déception quant au fait que les leaders nippons honorent ce temple shintoïste qui glorifie la colonisation et la guerre.Mercredi, le chef du gouvernement nippon a envoyé une offrande à Yasukuni, et ce matin un groupe de députés s’est rendu sur ce site que nombreux Asiatiques considèrent comme un lieu symbolisant le passé militariste du pays du Soleil levant. 14 criminels de guerre de classe A y sont actuellement honorés.