Le Pape François affirme qu’il pourrait se rendre en Corée du Nord s’il reçoit une invitation officielle

Photo : YONHAP News

En visite officielle au Vatican, le chef de l’Etat sud-coréen Moon Jae-in a été reçu aujourd’hui par le Pape François. Au menu de leur tête-à-tête qui a duré une trentaine de minutes, d’après la Maison bleue, le rôle du catholicisime en Corée du Sud, le développement des relations entre Séoul et le Vatican ainsi que les efforts pour la paix et la réconciliation dans la péninsule.Tout en expliquant les récents efforts du gouvernement sud-coréen pour instaurer la paix dans la région, le président Moon a demandé au Souverain pontife de prier pour la paix, la réconciliation et la coprospérité de la péninsule. Et il a profité de cette occasion pour transmettre la volonté de son homologue nord-coréen d’inviter le Pape dans le pays communiste.Son interlocuteur s’est, pour sa part, félicité des résultats positifs des derniers sommets intercoréens et apprécié le courage des leaders des deux Corées pour construire une péninsule sans arme nucléaire. Et il a promis de prier avec le monde entier pour que leurs efforts se poursuivent et portent leurs fruits. Concernant l’invitation de l’homme fort du royaume ermite, il a affirmé qu’il pourrait se rendre au nord du 38e parallèle s’il reçoit une demande officielle.C’est la 8e fois qu’un numéro un de la République de Corée rencontre le Pape. Et l’actuel Souverain pontife est connu pour montrer un grand intérêt à la Corée du Sud. Il l’avait choisie comme sa première destination en Asie. C’était en 2014. Et il a offert l’année dernière un chapelet à Moon Jae-in lorsque celui-ci a pris ses fonctions en tant que président de la République. L’ancien avocat pour les droits de l’Homme, devenu homme politique, est connu pour être un fervent catholique tout comme son épouse.