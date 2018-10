Photo : YONHAP News

Le soleil et le ciel bleu dominent l'ensemble du pays ce vendredi. Cette tendance doit se poursuivre tout le week-end, jusqu'en début de semaine prochaine. Les températures au plus chaud de la journée restent très agréables. D’après Météo-Corée, il fait autour de 20°C à Séoul et à Busan, 19°C à Daejeon et à Daegu, et 17°C à Gangneung, dans le nord-est.