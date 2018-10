Le Pape François se dit prêt à se rendre en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le Pape François est prêt à se rendre en Corée du Nord en cas d’invitation officielle de la part du pays communiste. C’est ce qu’il a répondu hier au président Moon Jae-in qui lui a transmis un message d’invitation du dirigeant Kim Jong-un au cours de leur tête-à-tête hier au Vatican. Moon est le 8e chef de l’Etat sud-coréen à s’entretenir avec le patron de l’Eglise catholique.A cette occasion, le pontife romain a également manifesté son « soutien ferme » aux efforts de Séoul pour instaurer la paix dans la péninsule, en encourageant son interlocuteur à continuer à aller de l’avant, sans crainte.Après avoir achevé sa visite officielle au Saint-Siège, le numéro un sud-coréen s’est envolé vers Bruxelles ce matin (heure de Séoul), afin de participer au Sommet Asie-Europe (Asem). Une série de rencontres bilatérales est prévue avec ses homologues, notamment avec la Première ministre Theresa May et la chancelière allemande Angela Merkel. Le locataire de la Maison bleue devrait en profiter pour demander leur appui dans le processus de dénucléarisation et d’instauration de la paix dans la péninsule.