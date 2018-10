Les partis politiques forment une commission ad-hoc chargée de la réforme politique

Photo : YONHAP News

Le débat autour de la réforme des circonscriptions électorales devrait s’accélérer à l’Assemblée nationale. Hier, les partis politiques ont enfin réussi à mettre en place une commission ad-hoc chargée de ce dossier hautement sensible.Composé de 18 membres - huit du Minjoo, le parti au pouvoir, six du Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, et quatre de trois autres formations minoritaires - la commission va discuter des grands axes de la réforme d’ici la fin de cette année.Le bras de fer s’annonce rude entre les différentes formations, notamment autour de la modification de la représentation proportionnelle, en la liant au nombre de votes qu’un parti aura reçu, ou l’adoption de circonscriptions « moyennes » et « grandes » où pourraient être élus plus de deux députés.Les partis ont également mis en place une autre commission spéciale en charge de la réforme judiciaire qui devrait débattre de la réforme du Parquet ou de la création d’une entité chargée d’enquêter sur les corruptions de hauts fonctionnaires.