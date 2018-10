L’ambassadeur nord-coréen à l’Onu fustige les sanctions onusiennes

Photo : YONHAP News

Selon la Voix de l’Amérique (VOA), l’ambassadeur nord-coréen à l’Onu a accusé les sanctions onusiennes de porter gravement atteinte aux droits fondamentaux de son peuple et au développement de son pays.Plus précisément, au cours d’une réunion de la 2e commission de l’Assemblée générale de l’Onu chargée de l’économie, de la finance et du développement, tenue le 9 octobre dernier, Kim Sung a déploré que l’entrée de biens humanitaires, tels que des médicaments ou des appareils à rayon X, soit interdite, alors qu’ils sont indispensables pour la survie de ses concitoyens.Quant au développement, le diplomate du régime de Pyongyang s’est plaint qu’à cause des sanctions onusiennes, son pays rencontre des difficultés de taille pour la mise en œuvre des « objectifs millénaires pour le développement durable ». Et d’ajouter qu’en dépit de la situation politique qui évolue rapidement, la conjoncture économique reste au plus bas.