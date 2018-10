Photo : KBS News

L’armée de terre projette d’améliorer la mobilité de toutes ses unités d’infanterie d’ici 2030, en dotant même les escouades de voitures blindées et de véhicules stratégiques, ainsi que d’équipements numériques pour améliorer la communication entre elles.Au cours de l’audit parlementaire tenu hier, l’état-major de l’armée de terre a également fait savoir qu’elle allait fournir une panoplie de 30 équipements de combat de pointe à tous les combattants, et déployer des drones-robots dans l’ensemble des troupes.L’armée a estimé le coût de cette modernisation à 1 250 milliards de wons, soit environ 970 millions d’euros. Et d’ici 2021, quatre bataillons devraient bénéficier de ce projet à titre d’essai pour un montant de 30 milliards de wons, l’équivalent de 23 millions d’euros.