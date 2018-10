Londres gèle les actifs de trois navires pour infraction des sanctions contre la Corée du Nord

Le Royaume-Uni a ajouté trois bateaux à sa liste noire pour infraction des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu contre la Corée du Nord en gelant leurs avoirs.Selon Radio Free Asia aujourd'hui, il s’agit de deux navires battant pavillon panaméen, le Shang Yuan Bao et le New Regent, ainsi que d’un navire nord-coréen, le Geumunsan 3. Ils sont accusés d’avoir effectué des transbordages interdits par les résolutions 2321 et 2371. Le ministère britannique des Finances a expliqué hier avoir appliqué la sanction décidée la veille par le comité onusien chargé des sanctions contre la Corée du Nord, placé sous l’autorité du Conseil de sécurité.Dans un rapport annuel publié le 5 octobre dernier, le ministère s’est félicité d’avoir mis en œuvre immédiatement les sanctions onusiennes depuis avril 2017. Parmi 122 mesures coercitives ainsi infligées par le gouvernement britannique, 96 concernent le royaume ermite.