Coup d’envoi demain du Busan One Asia Festival (BOF)

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les amateurs de pop coréenne. La 3e édition du Busan One Asia Festival (BOF) ouvre ses portes demain pour neuf jours à Busan, une grande ville située sur la côte sud-est du pays.Plusieurs représentations de vedettes de la k-pop ainsi que de jeunes talents encore méconnus seront données partout dans la ville. D’abord, un concert d’inauguration est prévu à 19h au stade Busan Asiad. Au total, onze groupes y participeront, notamment EXO, Wanna One, Seventeen, NCT 127 ou encore Exid.Demain à 18h, un concert en plein air est prévu au parc des citoyens de Busan. On pourra notamment y admirer le groupe Kingston Rudieska, le chanteur K.will ou encore la chanteuse Chung Ha.Pour les amateurs de rock, de hip-hop et de pop, une scène sera installée du 25 au 27 octobre prochains sur la plage Haeundae. Des groupes tels que No Brain, Crying Nut et le chanteur Zion T s’y produiront.