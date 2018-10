La marine sud-coréenne prévoit d'effectuer 24 exercices militaires conjoints avec les Etats-Unis l'an prochain

Photo : YONHAP News

L'infanterie de marine de Corée du Sud va organiser l'an prochain 24 exercices militaires conjoints avec son homologue américaine. Baptisée KMEP, cette manœuvre militaire annuelle devait avoir lieu à 19 reprises cette année. Les progrès dans le dialogue intercoréen et les négociations entre Pyongyang et Washington ont amené à les réduire à 11.Par conséquent, il se pourrait qu’un certain nombre des exercices prévus pour 2019 soit annulés en fonction de l'évolution de la conjoncture géopolitique dans la péninsule.D'autre part, l'infanterie de marine envisage de se procurer une plate-forme d'atterrissage expérimentale (LPX). Ce vaisseau d'envergure de nouvelle génération est capable d'abriter à son bord 1 000 militaires et 36 hélicoptères. L'objectif est de relever sa capacité d'atterrissage du niveau de brigade à celui de division.En parallèle, la marine sud-coréenne prévoit d’acquérir des hélicoptères de manœuvre et d'assaut une fois achevé le déploiement des hélicoptères de manœuvre Marineon. Dans cette optique, elle va lancer des études dans ce sens d'ici le deuxième trimestre 2019.