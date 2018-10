Séoul et Bruxelles s’engagent à œuvrer pour la paix dans la péninsule et la promotion du libre-échange

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l'Union européenne ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix dans la péninsule coréenne ainsi que de la relance des échanges commerciaux bilatéraux.Cette décision a été prise au cours d’un sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker en marge du sommet Asie-Europe (Asem), hier à Bruxelles.En particulier, le chef de l’Etat sud-coréen a présenté sa vision consistant à créer une communauté de chemins de fer en Asie orientale, un modèle inspiré par la communauté européenne du charbon et de l'acier. L’occasion aussi pour lui d’expliquer les efforts de son gouvernement pour la paix et la prospérité commune dans la péninsule coréenne. Dans la foulée, Moon a remercié l’Union européenne pour être restée fidèle à son principe de dénouement pacifique du nucléaire nord-coréen.A son tour, le patron de l'UE a salué la réussite des trois rencontres entre les dirigeants des deux Corées et le deuxième sommet envisagé entre Washington et Pyongyang. Il a ainsi affiché son intention de s’aligner activement sur les efforts de Séoul en faveur du rapprochement intercoréen et de l’instauration d’une paix durable dans cette partie du monde.En parallèle, les deux parties sont convenues de forger une plus large coopération, jugeant qu’un régime de paix dans la péninsule contribuerait à la paix et à la stabilité tant en Asie du Nord-est que dans le monde.Par ailleurs, Moon et Junker se sont engagés à conjuguer leurs efforts pour accroître davantage les échanges mutuellement bénéfiques entre la Corée du Sud et l’UE et pour promouvoir un commerce multilatéral libre. Et ils ont aussi décidé de faire front commun à l’ère de la 4e révolution industrielle et de faire face au changement climatique.