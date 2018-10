Moon Jae-in présente la vision d'un bloc ferroviaire régional pour la coprospérité de l'Eurasie

Photo : YONHAP News

En tournée en Europe, le président de la République a présenté sa vision de la paix et de la prospérité commune pour l'Asie aussi bien que pour l'Europe.Moon Jae-in a pris la parole à deux reprises lors du sommet Asie-Europe (Asem) qui a réuni une cinquantaine de dirigeants asiatiques et européens, hier, à Bruxelles. Il en a profité pour faire état de la politique de son gouvernement et ses efforts en faveur de la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et de l'instauration d'un régime de paix durable. Du coup, il a pladié pour un plus large soutien à cette initiative.En particulier, le chef de l'Etat sud-coréen s'est engagé à poursuivre ses efforts diplomatique pour incarner à terme le système de sécurité multilatéral en Asie du Nord-est à partir de la création d'une communauté ferroviaire est-asiatique et d'un bloc économique commun. Ce qui amènerait, selon lui, à élargir les échanges personnel et matériel et à contribuer à la paix et à la coprospérité dans l'ensemble de l'Eurasie.En outre, Moon n'a pas oublié de faire état aux participants des résultats tangibles du processus de dénucléarisation de la péninsule. Il s'agissait notamment de ses trois rencontres avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et de son rôle de médiateur pour le premier sommet entre Washington et Pyongyang.Enfin, le numéro un sud-coréen a préconisé des efforts pour relancer la connectivité entre l'Asie et l'Europe, tout en présentant les efforts de son pays destinés à construire une nation inclusive, à préparer la 4e révolution industrielle.