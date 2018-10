Moon Jae-in persuade Londres et Berlin d'alléger les sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

En marge du sommet Asie-Europe (Asem), le président sud-coréen a rencontré la Première ministre britannique et la chancelière allemande.Moon Jae-in a cherché à persuader Teresa May et Angela Merkel d’alléger les sanctions infligées à la Corée du Nord, en vue de faire avancer le processus de dénucléarisation du pays communiste. Selon lui, cet adoucissement servirait de catalyseur pour que le régime de Pyongyang aille de l'avant dans le démantèlement de ses armes nucléaires.De leurs cotés, May et Merkel se sont entendues sur les mesures plus concrètes à prendre pour l'accélération de ce processus de dénucléarisation. Cependant, elles se voulaient prudentes à la demande de Séoul, tout en soulignant que Pyongyang devrait faire montre d’actions plus sincères pour sa dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible.D'autre part, les leaders de l'Asem ont adopté une déclaration dans laquelle ils ont plébiscité la mise en œuvre rapide des accords signés lors des sommets intercoréens et de celui entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Ils ont aussi appelé le régime de Kim Jong-un à concrétiser son engagement de dénucléarisation complète.Le président Moon terminera demain sa tournée européenne de neuf jours, après avoir participé, aujourd'hui à Copenhague, au premier sommet du Partenariat pour la croissance verte et des objectifs mondiaux 2030, ou P4G.