L'UNC ne reflète pas la zone interdite de survol dans son soutien à l'accord militaire intercoréen

Photo : KBS News

La rumeur de désaccord entre Séoul et Washington autour de l'accord militaire intercoréen semble s’être calmée pour le moment. Et ce après que le Commandement des Nations unies (UNC) a fini par décider hier de mettre en œuvre les clauses de ce traité.En effet, l'adoption de ce texte lors du 3e sommet entre les dirigeants des deux Corées à la mi-septembre à Pyongyang, est vue d’un mauvais œil par Washington. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a passé un coup de fil de protestation à son homologue sud-coréenne Kang Kyung-wha. Même constat pour le commandant des forces américaines stationnées en Corée du Sud, Robert Abrams, qui prétendait que toute application doit passer par l'UNC.Le problème, c'est que la zone interdite de survol est exclue des mesures à prendre par le commandement. En fait, à partir du premier novembre prochain, les deux Corées ont décidé d'élargir jusqu'à 40 km cette zone d'interdiction aérienne limitée actuellement à 9 km.C'est un dossier particulièrement sensible pour les Etats-Unis qui craignent que leurs activités de renseignement contre la Corée du Nord ou leurs exercices militaires conjoints avec Séoul ne soient affectées. Pourtant, l'armée sud-coréenne martèle que ce sujet ne constitue pas une pomme de discorde entre les deux alliés.