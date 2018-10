Toujours pas d’accord sur le financement des troupes américaines en Corée du Sud

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont terminé sans parvenir à un accord le huitième volet des négociations visant à déterminer leur contribution respective au financement des troupes américaines dans le sud de la péninsule. Des contributions à apporter de 2019 à 2023.En cause : les deux alliés n’ont pas réussi à aplanir leurs divergences sur les points litigieux. La principale pomme de discorde concerne notamment le montant à assumer. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, en charge des pourparlers, a toutefois parlé d’une avancée substantielle sur différents éléments techniques.Les pourparlers ont repris mardi à Séoul pour deux jours à l'origine. Mais ils ont été prolongés jusqu’à hier.Les deux parties doivent boucler leurs discussions en principe d’ici la fin de l’année, puisque leur précédent traité sur les coûts à partager ne sera plus valable après cette échéance. En se quittant hier, leurs négociateurs sont donc convenus de les poursuivre le mois prochain, cette fois à Washington. Sans avoir pour autant fixé la date de leur nouveau rendez-vous.