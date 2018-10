Retour d’un groupe de touristes chinois en Corée du Sud après le boycott de Pékin

Photo : KBS News

L'étau autour des voyages de groupe des Chinois au pays du Matin clair semble commencer à se desserrer.Selon Asiana Airlines, quelque 600 cadres et employés de la compagnie de cosmétiques Anya devait embarquer ce week-end à bord d’un de ses vols.Le groupe est composé de travailleurs de 16 villes dont Pékin, Shanghai et Hangzhou. Pendant leur séjour de cinq jours, ils vont découvrir le marché des produits de beauté sud-coréens dans la capitale et assister à un séminaire avec des responsables du secteur local.La compagnie d'aviation civile sud-coréenne souligne qu'il s'agit du plus important groupe de touristes en provenance de l'empire du Milieu, depuis que Pékin a imposé en mars 2017 des mesures économiques en représailles au déploiement du bouclier antimissile américain (THAAD) en Corée du Sud.